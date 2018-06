Sapri dice addio ad Antonietta, il parroco: "Non giudichiamola, pensiamo al figlio"

Centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Antonietta Corinto, la donna che tre giorni fa, dopo aver allattato il suo primo figlio, si è lanciata dal sesto piano dell’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

L'ultimo saluto

Presenti alla cerimonia religiosa, celebrata all’interno della Chiesa Madre di Sapri, il marito Gerardo, i genitori, i familiari, gli amici e anche tanti concittadini che conoscevano, volevano bene e stimavano la giovane mamma. Non è voluto manche anche il sindaco Antonio Gentile che ha proclamato il lutto cittadino. A celebrare le esequie è stato don Antonio Marotta che, dall’altare, ha invitato tutti a “rispettare la scelta di Antonietta, a non giudicarla e ad evitare giudizi e commenti affrettati sui social”. E a ricordarsi che ora “bisogna prendersi cura del piccolo Vincenzo attraverso il quale rivive anche la madre”. Subito dopo, la salma è stata seppellita nel cimitero della città della Spigolatrice dove Antonietta riposerà in pace.