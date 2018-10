Sapri, rifiuti ingombranti incendiati vicino alle case

Paura, la scorsa notte, in località Cantina a Sapri, dove ignoti hanno incendiato alcuni rifiuti ingombranti che, questa mattina, dovevano essere ritirati dalla ditta addetta alla raccolta.

L'intervento

In pochi secondi le fiamme hanno avvolto un divano e poi anche un’automobile parcheggiata nella zona. Spaventati i residenti che hanno allertato i vigili del fuoco che, in poco tempo, hanno domato il rogo. E’ caccia ai piromani. Anche se non si esclude che possa trattarsi di bravata fatta da giovani.