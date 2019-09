Sapri, morto l'anziano travolto da un'auto: il pirata della strada va ai domiciliari

E’ deceduto Antonio Scarpitta, l’85enne di Sapri che, lo scorso 25 agosto, è stato travolto da un’automobile mentre era in sella alla sua bicicletta lungo la Strada Statale 18. L’uomo è spirato, in mattinata, presso l’ospedale dell’Immacolata facendo sprofondare in un immenso dolore familiari e amici che, in questi giorni, speravano che il suo quadro clinico potesse migliorare.

L'arresto

Intanto è stato condotto agli arresti domiciliari il 45enne di Salerno, che era alla guida della Wolkswagen Golf, il quale non si è fermato a prestare soccorso all’anziano. Su di lui pende l'accusa di omissione di soccorso e lesioni gravi.