Colto da malore durante la battuta di pesca: muore sub a Sapri

Tragedia, questa mattina, a Sapri, dove un uomo di 45 anni, F.V le sue iniziali, è stato trovato morto sul litorale. Era uscito per una battuta di pesca subacquea ma, non vedendolo rientrare a casa, i familiari hanno subito chiesto l’intervento della Guardia Costiera che si è subito attivata per rintracciarlo.

I soccorsi

Probabilmente il sub è stato colto da un improvviso malore. Ora la salma è stata trasportata all’ospedale dell’Immacolata dove il medico legale effettuare l'autopsia. Dolore nella città della Spigolatrice dove l’uomo era molto conosciuto.