Venditori abusivi sulle spiagge: fioccano multe per trentamila euro

Intensi controlli nel weekend da parte dei carabinieri della Compagnia di Sapri: i militari guidati dal capitano Michele Zitiello hanno pattugliato le località turistiche segnalando ben quindici giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti e denunciato due persone fermate alla guida in stato di alterazione causata dal consumo di alcol. I carabinieri, inoltre, hanno eseguito una serie di sequestri a carico di diversi extracomunitari controllati mentre svolgevano attività commerciale abusiva nei pressi di alcune spiagge, sanzionando i venditori per circa 30mila euro. Un tipo di controllo che rientra anche in quanto chiesto dall'attuale Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. I carabinieri di Torre Orsaia, invece, hanno tradotto in carcere un uomo di 53 anni di Celle di Bulgheria perché colto in stato di evasione dal regime degli arresti domiciliari.