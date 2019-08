Curiosità a Sapri: ragazza si reca in ospedale, scopre di essere incinta e partorisce

Va in ospedale, scopre di essere incinta e partorisce. La protagonista di questa incredibile storia è una ragazza di Sapri, Federica, sposata con un giovane di nome Lucio: entrambi sono i titolari di una pescheria situata in via Kennedy.

La storia

Nella giornata di ieri - riporta Infocilento - Federica si è recata in ospedale per una visita di controllo in quanto aveva un ritardo di dieci giorni. E, poiché è sempre stata regolare, si è molto preoccupata. E così, a sorpresa, la ginecologa le ha annunciato che non solo era incinta ma che era già in fase di travaglio avanzato. Due ore dopo, infatti, la giovane ha partorito una splendida bimba di poco più di 3 kg di nome Rossana, che ha portato tanta gioia ai suoi genitori e al fratellino di 7 anni di nome Vito.