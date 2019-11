Sapri, due amici si perdono durante l'escursione: salvati

Paura, lunedì sera, a Sapri, dove un ragazzo di 25 anni insieme ad un amico di Roma si sono persi lungo il Sentiero Apprezzami l'Asino situato nei pressi del porto.

Le ricerche

I due, a causa del buio, non riuscivano più a tornare indietro. Per fortuna sono riusciti a mettersi in contatto con i carabinieri che, a loro volta, hanno chiesto la collaborazione dei vigili del fuoco per iniziare le ricerche che si sono concluse dopo alcune ore con il salvataggio dei due amici. E così i genitori, come molti residenti accorsi sul posto, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.