Spaventava i passanti: i carabinieri bloccano "Samara" a Sapri

La scorsa notte una ragazzina di 16 anni, mentre era in compagnia di alcuni amici (anche loro minorenni) è stata fermata dai carabinieri in quanto si era vestita da Samara Morgan, la bimba protagonista del film horror The Ring, che in tanti si stanno “divertendo” ad imitare per spaventare i passanti.

L'intervento

I militari dell’Arma - riporta Infocilento - sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta da un cittadino. I ragazzini sono stati bloccati in via Kennedy; successivamente sono stati avvisati i genitori della loro bravata.