Esce da scuola e scompare nel nulla: studente di Sapri torna a casa

Dopo essere scomparso per quasi 24 ore, il giovane di Sapri Salvatore Bonaccorsi, 15 anni, è tornato questa mattina a casa facendo tirare un sospiro di sollievo a familiari e amici.

Il fatto

Dello studente saprese si erano perse le tracce da ieri mattina. Dopo essere stato a scuola (è iscritto al liceo Da Vinci) non è più rientrato nella sua abitazione rendendosi irreperibile. Di qui l’appello, anche via social, dei familiari che ha visto mobilitarsi centinaia di persone. Per fortuna, però, stamattina i genitori hanno comunicato ai carabinieri il suo ritorno a casa. Ancora non si conoscono i motivi della sua fuga.