Estate 2020, partono i collegamenti da Salerno e Sapri per le Isole Eolie

Stanno per partire i collegamenti via mare tra Salerno, Sapri e le Isole Eolie. Ad annunciarlo, sul proprio sito, è la compagnia Alicost che, già da tempo, era intenzionata ad attivare un nuovo servizio di trasporto per i turisti e non solo. Dal prossimo 10 luglio, insomma, dal porto del capoluogo e della Città della Spigolatrice sarà possibile salire a bordo di un traghetto con destinazione Lipari, Panarea, Salina e Stromboli.

Gli orari

Il viaggio di andata è previsto venerdì: parte alle 14 da Salerno, alle 16.30 da Sapri: arrivo a Stromboli alle 18.50; alle 19.25 a Panarea, alle 19.55 a Salina; alle 20.25 a Vulcano alle 20.35 a Lipari. Lunedì il rientro: partenza alle 8.30 da Lipari; 8.50 da Vulcano; 9.20 da Salina; 9.40 da Panarea; 10.10 da Stromboli e arrivo a Sapri alle 12.40 e a Salerno alle 15. Il sabato e la domenica le corse sono solo da e per Salerno.

