Sapri, possibilità di lavoro per ausiliari del traffico: le informazioni

Possibilità di lavoro, a Sapri: fino al prossimo 5 luglio, infatti, è possibile presentare domanda di ammissione alla selezione per ausiliari del traffico. La selezione pubblica mediante concorso per esami, riguarda assunzioni a tempo determinato e part time con formazione di una graduatoria a scorrimento finalizzate alle assunzioni che si rendessero necessarie nel corso del 2018.

I requisiti

Per l’assunzione è necessario avere cittadinanza italiana o di altro stato UE, età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il collocamento a riposo, patente di guida “B”, godimento di diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti. E ancora, idoneità per le funzioni afferenti il profilo professionale del concorso, licenza di scuola secondaria di primo grado.