Sapri, scoperta un'officina irregolare: scatta il sequestro

I militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Palinuro e dell’Ufficio Locale Marittimo-Guardia Costiera di Sapri, insieme all’Arpa Campania – Agenzia di Salerno, hanno scoperto, nel comune di Sapri, la presenza di un’officina per la riparazione dei veicoli che non aveva presentato la preventiva denuncia di inizio attività all’albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio, come previsto dalla normativa vigente.

Il blitz

Nel corso del controllo, all’interno dell’autofficina, era presente un’ingente quantità di attrezzatura, utilizzata per l’esercizio dell’attività. Tra i vari utensili presenti sono stati rinvenuti carrelli per attrezzi, un bancone da lavoro, diversi trapani, utensili vari per lavori meccanici e numerosi pezzi di ricambio per autoveicoli. All’interno del capannone adibito ad autofficina erano, inoltre, presenti autovetture e un’unità da diporto, tutti in attesa od in corso di interventi di riparazione, a comprova del fatto che la struttura era adibita ad autofficina. Tutti gli attrezzi ed il materiale utilizzati per l’esercizio dell’attività sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per interrompere l’attività abusiva ed è anche stata elevata una sanzione amministrativa pari a 5 mila euro. Al termine degli accertamenti sono stati informati anche l’Autorità amministrativa competente e la Camera di Commercio di Salerno. Oltre alla sanzione amministrativa, la normativa prevede la confisca di tutti gli attrezzi utilizzati. Sono ancora in corso gli accertamenti sulla parte strettamente ambientale e della gestione dei rifiuti presenti nel capannone.