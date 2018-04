Sapri: si accende la notte inaugura il Dspace il nuovo punto di riferimento del popolo della notte del Cilento

SABATO 21 APRILE SUL LUNGOMARE DI SAPRI INAUGURA IL "DSPACE" (alias LIDO LAZZARELLA).

UNA CONSOLLE SUPERLATIVA, tra le più importanti presentate fino ad oggi nel Cilento.

Sotto la brillante organizzazione del noto Gruppo “One Night” di Sapri , si prospetta una serata indimenticabile e soprattutto imperdibile.

L'ormai ARCINOTO Don Rafaelo condividerà la consolle con una STAR delle CANARIE Dj RICH GUBALY ed al microfono uno dei vocalist più in voga del momento LELEJOOP.

UN VERO E PROPRIO FESTIVAL DEL REGGAETON, uno spettacolo mai visto sul Lungomare di Sapri che riserverà tante altre sorprese.

UN EVENTO GEMELLATO CON IL @theone (in zona Las Palmas Gran Canaria) presso il quale il 23 Giugno si esibirà proprio Don Rafaelo e a breve la One Night proporrà un pacchetto week-end con l'agenzia Avenia Viaggi Sapri per chi volesse non perdersi anche questo incredibile appuntamento.

Non dovete far altro che chiamare per le info e per le prenotazioni tavoli, già richiesti prima della presentazione dell'evento i seguenti numeri:

Giuseppe Bisogno 3407190855

Vito Congiusti 3488222508

Oppure per tutte le altre info cliccate https://www.facebook.com/onenightgolfodipolicastro/