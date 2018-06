Sapri, studente cadde a scuola: condannati preside e responsabile sicurezza

Nuova condanna per la preside Franca Principe e il responsabile della sicurezza Nicola Iannuzzi dell’istituto scolastico “Carlo Pisacane” di Sapri. I giudici della Corte d’Appello di Potenza, infatti, li hanno condannati ad un mese di reclusione (pena sospesa con il beneficio della non menzione nel certificato penale) per danni e lesioni colpose.

Il caso

La vicenda risale al 7 luglio 2011 quando uno studente di Torre Orsaia, appena diplomato e mentre erano in corso gli esami di maturità, precipitò nel cortile interno della scuola a causa della rottura di un lastrico. Il giovane, a seguito delle ferite riportate al volto, fu ricoverato all’ospedale di Sapri. Intanto, a seguito della sentenza, gli avvocati della dirigente scolastica e del responsabile della sicurezza preannunciano ricorso in Cassazione.