Sapri, anziana raggirata due volte: truffa da 5 mila euro

Continuano le truffe agli anziani anche nel Golfo di Policastro, nella zona sud della provincia di Salerno.

L’episodio

Nelle ultime ore è finita nel mirino dei truffatori un’anziana di 95 anni residente in via Cagliari a Sapri. La donna, nei giorni scorsi, era stata contattata da un finto nipote in viaggio di nozze che le aveva preannunciato la consegna di un pacco. E così ieri il falso corriere, insieme ad un complice, si è presentato a casa della 95enne facendosi consegnare 2 mila euro per il ritiro del pacco. La donna, involontariamente, ha fatto notare ai truffatori gli altri soldi che teneva nascosti in casa. A quel punto i due le hanno fatto credere che avrebbe potuto ritirare anche un altro pacco, sempre destinato al nipote. Lei ha accettato consegnando altri 3 mila euro ai banditi che, poi, si sono dati alla fuga. Soltanto dopo la vittima si è resa conto della truffa ed ha presentato una denuncia ai carabinieri.