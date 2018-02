Inchiesta "Sarastra": Aliberti agli arresti domiciliari in Abruzzo

Pasquale Aliberti sarà sottoposto agli arresti domiciliari. E, quindi, nelle prossime ore, uscirà dal carcere di Salerno, dov’è rinchiuso dal 24 gennaio scorso con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso.

Il provvedimento

Il tribunale di Salerno, infatti, ha accolto la richiesta dei legali dell’ex sindaco di Scafati (Silverio Sica, Agostino De Caro, Giovanni Aricò e Antonio D'Amaro) per la disposizione degli arresti in casa, ma con il braccialetto elettronico, presso la cittadina abruzzese di Roccaraso. Aliberti potrebbe uscire dalla casa circondariale di Fuorni tra domani e lunedì. Il provvedimento entrerà in vigore subito dopo che la polizia penitenziaria avrà verificato l’idoneità dell’abitazione.