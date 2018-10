Nubifragio in Sardegna, disperso il pastore nocerino Nicola Campitello

Tanta apprensione nel comune di Nocera Inferiore per le sorti di Nicola Campitello, 38 anni, disperso in queste ore in Sardegna a causa dei violenti temporali che, in queste ore, si stanno abbattendo sulla provincia di Cagliari e sul Sarrabus. L'uomo stava pascolando il gregge nella zona di Capo Ferrato quanto è stato sorpreso dal nubifragio. Continuano senza sosta le ricerche dei vigili del fuoco e della Protezione Civile.