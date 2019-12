Le "Sardine" scendono in piazza a Capaccio: "Il Cilento non si lega"

Dopo Salerno e Agropoli, le “Sardine” si preparano a scendere in piazza anche a Capaccio Paestum. L’appuntamento per il flash mob è per il 22 dicembre, alle ore 18, in via Magna Graecia.

La protesta

L’iniziativa, a cui parteciperanno associazioni, movimenti e semplici cittadini provenienti dalla zona sud della provincia, è nata sul gruppo Facebook “Il Cilento non si lega”, con un chiaro riferimento al partito di Matteo Salvini, di cui gli aderenti non condividono le politiche contro l’immigrazione e la sicurezza.