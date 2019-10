Sarno, 34enne ricoverato per sospetta meningite: scatta la profilassi

Sospetta meningite all’ospedale “Martiri del Villa Malta” a Sarno. Un uomo di 34anni è arrivato sabato sera al pronto soccorso con febbre alta e alcune chiazze sugli arti inferiori. Inizialmente i medici hanno diagnosticato sintomi influenzali ma, con il passare delle ore, le sue condizioni di salute sono diventate sempre più critiche.

La profilassi

Per questo è scattata la profilassi per sospetta meningite. Il paziente, successivamente, è stato trasferito all’Umberto I di Nocera Inferiore dove, nelle prossime ore, verrà sottoposto a nuovi accertamenti. Ora è tenuto sotto osservazione in isolamento.