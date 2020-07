Litigano per il contatore dell'acqua: ex vigilantes colpito con una spranga a Scafati

Momenti di tensione, nei giorni scorsi, a Scafati, dov’è andata in scena una violente rissa tra due vicini di casa. L’episodio si è verificato in via Budi.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un ex vigilantes è stato colpito con una spranga di ferro da un uomo che sembra fosse agli arresti domiciliari. La vittima, che fortunatamente non ha riportato gravi ferite, era in compagnia di un dipendente della Gori con il quale stava verificando la lettura del contatore dell’acqua. Alla base del violento litigio, sfociato poi in una vera e propria aggressione, vi sarebbero futili motivi. Pare che tra i due non scorra buon sangue ormai da tempo. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno identificato e bloccato l’aggressore ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica e il movente dell’accaduto.