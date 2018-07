Sarno, in quattro aggrediscono infermiere e autista del 118

Nuovo episodio di violenza negli ospedali salernitani. Alle prime luci dell’alba, a Sarno, quattro persone hanno aggredito un infermiere e un autista del 118 per un disguido.

Il fatto

I quattro erano convinti di aver chiamato direttamente all’autombulanza dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” per chiedere un intervento a seguito di un malore di un familiare. Ma, invece, avevano telefonato alla centrale operativa che ha il compito di smistare le richieste di soccorso. Per questo hanno fatto irruzione al piano terra urlando e dando colpi fortissimi alla porta del piccolo stabile che si trova proprio all’ingresso del nosocomio. Gli operatori del 118 – riporta Sarnonotizie - erano appena rientrati da un intervento piuttosto complesso quando, giunti dinanzi al portone si sono ritrovati quattro persone in preda all’ira. A nulla sono valse le spiegazioni di medico, infermiere ed autista, i quali hanno cercato di chiarire che la telefonata al numero 118, seppur proveniente da Sarno, collega alla centrale operativa, che gestisce gli interventi, e non direttamente alla sede sarnese. I quattro sono passati dagli insulti all’aggressione fisica. Preso a pugni il giovane infermiere di 25 anni che ha riportato diverse escoriazioni sul corpo ed una lesione al labbro. Schiaffi e calci anche all’autista. La spedizione punitiva ha risparmiato solo il medico di turno, i quattro non si sono accaniti contro la donna in servizio. Le urla e le richieste di aiuto hanno richiamato l’attenzione degli uomini della vigilanza dell’ospedale, ed i quattro aggressori si sono subito dati alla fuga. Sul caso indagano gli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato. Al vaglio le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza per identificare gli assalitori.