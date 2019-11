Ambulanti nel mirino della polizia municipale di Sarno, scattano controlli e sequestri

Ambulanti senza autorizzazioni, così come la merce, scatta il blitz della polizia municipale di Sarno. Gli agenti hanno provveduto a sanzionare i furgoni sprovvisti di autorizzazioni e a controllare la merce messa in vendita. Diversi gli autisti di furgoni bloccati mentre trasportavano carichi di generi alimentari. Un venditore di prodotti ittici non aveva, ad esempio, alcun documento per la tracciabilità degli alimenti. Nei pacchi nella sua disponibilità, invece, i vigili hanno constatato condizioni igienico sanitarie non nella norma. Denunciato, a seguire, anche un venditore di ortofrutta non autorizzato al commercio ambulante. Un'operazione che la polizia municipale di Sarno svolge da tempo, con attenzione particolare sulla tracciabilità degli alimenti ed in particolare alla loro provenienza.