Sarno, emergenza furti: rubati decine di Apecar

Furti a raffica, scompaiono decine di Ape Car. Accade a Sarno da alcune settimane e nel mirino dei ladri sono finiti tutti i possessori del mezzo. Restati a piedi i venditori ambulanti, i contadini e giovani operai. Il tempo di parcheggiare il veicolo, fare consegne allontanandosi di qualche metro, con i ladri che agiscono in pochi secondi. Le denunce in gran parte provengono dalla frazione di Episcopio, dove quattro Ape Car parcheggiate a pochi metri di distanza sono scomparse. Erano state sistemate quasi in fila, lungo una strada che porta verso le vasche di contenimento delle acque reflue ed i terreni coltivati.Mentre si cerca di dare un senso a questi furti, con la speranza di individuare i responsabili dalle immagini di videosorveglianza, sono decine le persone rimaste senza il mezzo utilizzato per lavoro.