Sarno, bloccato tir con dentro pezzi di auto rubate: tre denunce

Un tir carico di pezzi di auto rubate per un valore di 10 mila euro. Tre le persone denunciate. Questa l'operazione condotta dalla polizia di Sarno, che ipotizza l'esistenza di una filiera criminale dedita al furto ed allo smantellamento di veicoli, le cui parti sarebbero poi destinate ad un mercato nero. Il camion è stato intercettato in seguito ad una segnalazione. I poliziotti hanno bloccato l’autoarticolato per poi procedere all'ispezione del carico. All'interno, sono stati ritrovati ammassati diversi pezzi di veicoli che, da successiva attività di verifica, sono risultati appartenere ad auto rubate, non solo in Campania. Il blitz ha portato alla denuncia a piede libero di tre persone, di cui una già nota alle forze dell’ordine.