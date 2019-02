Dichiara falso reddito per farsi difendere gratuitamente, finisce a processo

Dichiara un reddito falso per farsi difendere a spese gratuite dallo Stato. Ora finisce a processo. L'indagato è un ragazzo di Sarno, di 25 anni, accusato dalla procura di Nocera Inferiore di aver presentato un'autocertificazione, dichiarando un reddito differente rispetto a quello poi effettivamente registrato.

Cosa dice la legge

Tutto questo per beneficiare del gratuito patrocinio, ovvero l'assistenza legale gratuita prevista per chi non può permettersi di pagare un avvocato e altre spese. Ed ha necessità, quindi, di essere assistito in un processo. Come nel caso del ragazzo, che nel presentare la documentazione all'avvocato che avrebbe dovuto difenderlo, aveva modificato il reddito di tre dei suoi familiari, dichiarando il falso e ottenendo illecitamente quanto previsto in questi casi. Come sancito dalla Cassazione, chi attesta falsamente con documentazione di avere un reddito tale da giustificare il gratuito patrocinio, rischia una denuncia penale. Per il giovane, detenuto per altra causa, è stato chiesto il rinvio a giudizio.