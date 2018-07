Choc a Sarno, cade dal 4 piano di casa: è grave una 36enne

Precipita dal quarto piano di casa: in grave condizioni una 36enne di Sarno. Il fatto è accaduto intorno alle 18:30, in via Matteotti. La prima ipotesi che circola è che la donna si sia lanciata volontariamente dalla sua abitazione, finendo su di una sporgenza del balcone inferiore. Resta da chiarire tuttavia la dinamica dell'accaduto. L'impatto è stato violento, tanto da attirare l'attenzione di alcune persone sedute al bar e dei passanti. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118. F.S. , queste le iniziali della donna, sono gravissime. Dopo il primo soccorso, è stata trasferita all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. In via Matteotti sono giunti anche i carabinieri della locale stazione. La ragazza è molto conosciuta in città, così come i genitori e la sorella.