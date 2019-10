Minacce a due extracomunitari per gestire bancarelle di merce: sarnese a giudizio

"Se non hai il mio permesso qui non ci puoi stare", così un 30enne di Sarno avrebbe minacciato due ambulanti di origini senegalesi per farli andare via dalla zona dove stavano vendendo della merce. Ora dovrà difendersi in un processo, dopo la citazione diretta a giudizio della procura di Nocera Inferiore. I fatti risalgono all'8 luglio di tre anni fa.

Le accuse

Stando alle accuse, l'uomo si sarebbe avvicinato agli extracomunitari prima sputando verso uno di loro, poi rovesciò sulle bancarelle del liquido infiammabile. L'intenzione era quella di dar fuoco allo stand, ma l'evento non riuscì. L'imputato minacciò i due di andare via, più volte, facendo intendere che in quella zona avesse lui il potere per la sistemazione delle bancarelle: "Qui comando io, se non ti autorizzo io devi andare via, altrimenti ti spacco la testa". Le vittime, proveinenti da Touba, in Senegal e residenti a San Valentino Torio, sporsero denuncia ai carabinieri. Insieme all'uomo vi sarebbero state anche altre persone, mai identificate. L'uomo è accusato di minaccia e violenza privata: il processo comincerà il maggio del prossimo anno.