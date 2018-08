Sarno, bimba di 10 anni sbalzata e investita dall'autoscontro

Momenti di tensione, giovedì sera, a Sarno, dove una bambina di 10 anni è prima sbalzata da una macchina dell’autoscontro e poi investita.

La dinamica

La piccola, in vacanza con i genitori, è salita sulle giostre situate nell'area parcheggio di via Roma. Ma - riporta Il Mattino - Dopo pochissimi secondi, però, è stata tamponata ed è sbalzata dall'abitacolo e subito è sopraggiunta un'altra macchinina gioco che l'ha investita. Sul posto sono giunti i sanitari della Medical Emergency Sarno che l’hanno trasportata in ospedale. Fortunatamnete le sue condizioni di salute non sono gravi.