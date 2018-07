Sarno, blitz dei Nas alla Guardia Medica: diverse irregolarità

I carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) hanno fatto irruzione all’interno dei locali della Guardia Medica e dell’Unità di Igiene Mentale, dove hanno riscontrato diverse anomalie.

Il blitz

Nel mirino è finito l’ambulatorio al piano terra di una palazzina in via Sarno Palma che ospita l’attività di guardia medica ed nelle immediate vicinanze anche l’igiene mentale. La prima contestazione dei militari riguarda proprio la continguità tra i due locali, definita “una condizione di promiscuità di utilizzo”. Durante la perquisizione sono state riscontrate diverse criticità come la difformità circa le condizioni del pavimento, l’umidità su varie pareti e, dunque, una presunta alterazione dei farmaci. Le anomalie saranno segnalate dai militari alla direzione Asl per i provvedimenti di competenza. E’ da settimane che i carabinieri del Nas stanno effettuando verifiche negli studi medici, gli ambulatori, locali di guardia medica nel Distretto Sanitario 62 Sarno – Pagani. I controlli la scorsa settimana hanno interessato anche i comuni di Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino.