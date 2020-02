Bossolo lanciato contro ausiliare del traffico a Sarno, indagano i carabinieri

Lancia un bossolo di pistola contro un ausiliare del traffico, poi lo minaccia. Il fatto è accaduto ieri mattina, a Sarno, in centro. L'uomo, in servizio da qualche settimana, stava lavorando lungo la strada con controlli e verifiche per il rispetto delle norme del codice della strada. Lungo via Matteotti avrebbe poi notato un motorino sprovvisto di targa, contro mano. Lo scooter avrebbe poi superato l'ausilare, con il conducente che poi avrebbe lanciato un oggetto alla schiena dello stesso

La denuncia

La vittima ha scoperto che a colpirlo era stato un bossolo. L'uomo in sella allo scooter avrebbe poi urlato minacce esplicite verso l'ausilare del traffico, per poi allontanarsi. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, con la visione delle immagini di telecamere di videosorveglianza, per identificare l'uomo in sella allo scooter. Solidarietà è estata espressa dall'amministrazione comunale, in particolare dall'assessore alla polizia municipale Roberto Robustelli: "Un atto ignobile sul quale indagano le forze dell'ordine".