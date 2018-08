Choc a Sarno, cane morto chiuso in una busta e abbandonato

Choc a Sarno, dove un cane morto di grossa taglia è stato rinchiuso in un sacco nero e abbandonato in strada.

Il caso

La scoperta è stata fatta, questa mattina, in via Filettine da alcuni residenti, i quali pensavano che all’interno della busta vi fossero dei rifiuti. E, invece, vi era un cane in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono giunti i vigili urbani e i veterinari dell’Asl.