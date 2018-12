Sarno, banda di ladri forza cassaforte: un vicino li mette in fuga

Quattro persone, coperte da cappuccio, avrebbero giorni fa provato a sradicare la cassaforte di una casa in via San Valentino a Sarno. I quattro erano giunti sul luogo individuato per il colpo a bordo di una Audi nera. Erano circa le 18.30.

L'intrusione

Dopo essere scesi dall'auto, il gruppo si sarebbe avvicinato ad un muro di cinta, riuscendo a scavalcarlo e forzando la porta d'ingresso di un appartamento. Che in quel momento risultava vuoto. Una volta individuata la cassaforte, i ladri l'hanno poi sradicata dal muro con un piede di porco. Ma il vicino di casa, attirato dai rumori, si era accorto in tempo dell'intrusione dei malfattori. Alla vista dell'uomo, che aveva già allertato le forze dell'ordine, i ladri sono fuggiti via, non prima di aver minacciato quella persona con delle spranghe di ferro strette tra le mani. Tuttavia, la banda sarebbe riuscita a portare via un ingente bottino, tra soldi in contanti e oggetti preziosi. Sull'episodio indagano i carabinieri