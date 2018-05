Sarno, truffa per aggirare legge sull'immigrazione: scatta la prescrizione

Processo "Chinatown": scatta la prescrizione per 34 imputati. L'inchiesta concentrata su un presunto sistema di falsi e aggiramento della legge sull'immigrazione nell'Agro nocerino si chiude così, insieme ad un'ulteriore pronuncia per non luogo a procedere per due poliziotti, G.A. e C.G. , finiti anche loro coinvolti nel blitz del gennaio 2008. L'impianto probatorio ricostruì i movimenti di un gruppo "italo-cinese", per il quale il collegio del presidente Raffaele Donnarumma ha così motivato sentenza: "Non sussistono elementi per dichiarare sentenza più favorevole agli imputati, perchè non sussistono evidenti elementi di non colpevolezza". Gli imputati erano finiti a processo con il rinvio a giudizio nel 2011, poi numerosi rinvii dovuti anche a diverse composizioni del collegio, con le parti costituite solo il 18 settembre 2013. Di fronte alla richiesta di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione avanzata dal collegio difensivo, i giudici hanno dichiarato il non luogo a procedere