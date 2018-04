Sarno, cinghiale intrappolato con i suoi cuccioli: salvato da volontari

Cinghiale intrappolato nella località Cappella, a Sarno. La segnalazione che ha salvato la vita all'animale è partita dai volontari dell’associazione “Amici di Pluto” che hanno allertato le guardie della Protezione Animali. Le guardie hanno allertato anche carabinieri e personle Asl, che sul posto con l'ausilio di anestesia, hanno narcotizzato l’animale e provveduto a liberarlo. L’operazione è stata condotta al buio e solo dopo diversi tentativi. L'animale si è poi addormentato e permesso ai medici di liberarlo, oltre che di visitarlo per verificare se fosse ferito. Intorno a se aveva i suoi cuccioli. Era bloccata da un cappio che ne impediva i movimenti.

Denunciato bracconiere

Concluse le operazioni di salvataggio, le forze dell'ordine insieme al personale Enpa hanno identificato la persona che aveva installato la trappola nella quale era finito l'esemplare di cinghiale femmina. Stava riattivando alcune delle trappole piazzate nella boscaglia. Il soggetto è stato denunciato alla procura per reati connessi alla Legge 157/92, mentre le trappole sono state sequestrate. In seguito, la Protezione Animali si è spostata a Pogerola per un caso di maltrattamento di un cane. L’animale era denutrito e legato ad una catena che si era avvitata su se stessa, costringendo l’animale a non potersi stendere. L’attività è stata condotta con la locale Polizia municipale e l’Asl competente ed anche in questo caso si è proceduto al sequestro del cane e alla denuncia di chi lo aveva ridotto in quelle condizioni.