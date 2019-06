Principio d'incendio su un treno della Circum, tanta paura ma nessun ferito

Un principio di incendio si e' sviluppato in coda ad un convoglio ferroviario della Circumvesuviana sulla tratta Napoli-Sarno, nei pressi della stazione di Ottaviano, causando spavento tra i passeggeri, ma fortunatamente nessun ferito.

L'Eav: "Convoglio vecchio, purtroppo succede"

I passeggeri, dopo lo stop del convoglio, sono scesi dai vagoni e sono stati messi in sicurezza. Il presidente dell'Eav - la holding regionale dei trasporti - Umberto De Gregorio ha reso noto che il principio di incendio sarebbe stato provocato da un surriscaldamento delle resistenze di coda al convoglio, che avrebbero fatto scattare il sistema d'allarme e quindi lo stop del treno. La circolazione tra Somma Vesuviana e San Giuseppe Vesuviano è stata interrotta e sostituita con trasporto su ruote ma secondo De Gregorio dovrebbe essere ripristinata in tempi brevi. "C'è stato solo fumo e nessuna fiammata - ha spiegato il presidente - Purtroppo ci sono dei disagi e queste cose non dovrebbero succedere. Ma accadono quando si hanno convogli molto vecchi come quello interessato dall'episodio di oggi''.