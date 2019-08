Fondi elargiti dalla Provincia per un'opera a Sarno, segnalati dubbi sul progetto

"La Provincia di Salerno versa 1.5 milioni di euro per la progettazione de "La Citta' della scuola a Sarno" in 18 anni ma il contratto con lo studio incaricato si rivela nullo". Lo dice il senatore del Movimento 5 stelle Luisa Angrisani, che sulla vicenda ha interrogato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno.

La denuncia

"La vicenda parte nel lontano 1998 quando a seguito del concorso provinciale per la progettazione de '"La città della scuola a Sarno'". veniva proclamato vincitore, nell'ottobre del 2000, il progetto della Ipostudio Architetti Associati - si legge nella nota - Ma dopo quasi venti anni il settore edilizia scolastica e patrimonio della provincia di Salerno ha annullato l'affidamento perche' non è stato preceduto dalla preventiva assunzione di impegno di spesa per quanto riguarda la parte relativa alla direzione dei lavori, e non è contenuta 'a determinazione del compenso nei idonei criteri atti a determinarla. dunque il contratto e' da intendersi giuridicamente nullo ed inefficace. Ma il fatto piu' grave è che la parte relativa alle progettazioni eseguite e le prestazioni svolte, sono state integralmente saldate per un ammontare di circa un milione e mezzo di euro in 18 anni, ma per quanto riguarda la realizzazione dell'opera manco a parlarne. Su questa vicenda la senatrice Angrisani ritiene si debba fare chiarezza, pronta anche a segnalare tutto alla Cortre dei conti. Nel frattempo ha interrogato i ministeri su quali iniziative intendono assumere a cospetto di tale sperpero di denaro pubblico e se sia possibile attivarsi nelle sedi competenza affinche' sia sollecitato l'affidamento della direzione dei lavori a soggetti pubblici senza ulteriori oneri di spesa per le casse erariali.