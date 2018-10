Sarno, colpi di pistola contro una paninoteca: si indaga

Momenti di panico, nella notte tra venerdì e sabato, a Sarno, dove due colpi di pistola calibro 9 sono stati esplosi contro le finestre di una nota paninoteca situata in via Prolungamento Matteotti.

Le indagini

A lanciare l’allarme – riporta La Città – sono stati i residenti che hanno udito i colpi. E che, spaventati, hanno telefonato subito ai carabinieri. Le indagini sono in corso per riuscire a risalire all’identità dell’autore del gesto messo in atto contro uno dei locali più frequentati dai giovani sarnesi. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere presenti nella zona. Il titolare ha negato di aver ricevuto minacce, ma i militari dell'Arma non escludono alcuna pista.