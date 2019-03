Droga acquistata dagli africani, sarnese condannato a 6 anni

Sei anni di reclusione per G.M. , sarnese, giudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'episodio che lo riguarda risale al 28 giugno del 2015, quando acquistò per 420 euro da un marocchino 98 grammi di hashish. L'uomo, già coinvolto in un maxi blitz che ricostruì un giro di spaccio a Sarno con un ruolo ricoperto anche da alcuni cittadini africani, è stato condannato dal giudice Franco Russo Guarro del tribunale di Nocera Inferiore.