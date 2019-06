Perseguita e molesta i suoi vicini di casa per tre anni a Sarno, ora rischia il processo

Minacce di morte e offese quotidiane: di questo è accusato un 37enne di Sarno, atteso dall’udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Nocera Inferiore. L’imputato risponde di una persecuzione commessa nei riguardi di una coppia, residente nel suo stesso condominio a Sarno. La guerra contro i vicini aveva raggiunto livelli intollerabili, con le offese peggiori rivolte alla donna e il marito a sua volta aggredito verbalmente perché si facesse i fatti suoi, stando bene attento a non provocarlo né a fornirgli pretesti per passare all’azione.

Le persecuzioni

I vicini, marito e moglie, erano soggetti alle angherie dell'imputato, il quale per ragioni qui non precisate aveva l'obiettivo di perseguitarli e fargliela pagare, fino a impedirgli di affacciarsi, di farsi vedere o in ogni caso di dare alcun segnale della loro presenza in casa. La conseguenza era che la donna minacciata, era subito arrivata al massimo terrore, temendo di incontrare il suo aguzzino se solo avesse provato ad uscire dall’appartamento. L'unica soluzione fu quella di chiudersi in casa. Anzi, se usciva, non lo faceva mai da sola, seguita poi dal marito che a sua volta temeva i comportamenti dell’imputato. «Il grave e perdurante stato di ansia scaturiva fin da subito, con un fondato timore per la propria incolumità ingenerato dal persecutore», si legge nell'imputazione. Tutto accadeva dal marzo 2011 all’aprile 2014, intervallo in cui si ripetevano e si susseguivano gli episodi, uno dopo l’altro. Fino alla denuncia sporta dai due coniugi, ad avviare il lavoro dei carabinieri.