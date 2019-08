Modificano certificato medico per ottenere rimborso assicurativo: coppia di Sarno a processo

Una coppia di Sarno è finita nei guai perché accusata, dalla Procura di Nocera Inferiore, di “falsità materiale commessa da privato”.

Il caso

In particolare, l’uomo avrebbe falsificato un certificato medico redatto nell’ospedale “Villa Malta” per ottenere un rimborso dall’assicurazione a seguito di un incidente stradale nel quale sarebbe rimasta coinvolta anche la moglie. Soltanto che, al termine delle indagini scaturite dalla denuncia della compagnia assicuratrice, gli inquirenti asseriscono che il sinistro non sarebbe mai avvenuto. Nel mirino è finita anche la donna, accusata dello stesso reato. Per loro il processo inizierà il prossimo 10 ottobre dinanzi al giudice monocratico del tribunale nocerino.