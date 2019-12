Incidente a Cassino, dimesso don Antonio Agovino: "Grazie a tutti per la vicinanza"

E’ stato dimesso don Antonio Agovino, il parroco della chiesa di “San Teodoro” di Sarno rimasto coinvolto, lo scorso 16 novembre, in un grave incidente stradale mentre da Roma faceva ritorno nella sua città sull’autostrada.

Il post sui social

E’ direttamente il sacerdote, attraverso il suo profilo Facebook, a rassicurare i fedeli: “Cari fratelli e sorelle vi comunico che non sono più ricoverato presso l'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Dal momento in cui dovrò iniziare una intensa terapia riabilitativa respiratoria e motoria, su consiglio dei medici, non potrò ricevere visite. Vi ringrazio per il vostro affetto e vi benedico”.

I fedeli

Don Antonio Agovino, dunque, sta bene ed è fuori pericolo. Ma lo attende un lungo periodo di riabilitazione. I suoi parrocchiani, i familiari e gli amici posso tirare un sospiro di sollievo.