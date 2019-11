Incidente a Cassino, don Antonio ha aperto gli occhi: sospiro di sollievo a Sarno

Sta meglio, don Antonio Agovino, il parroco della chiesa di San Teodoro Martire di Sarno che si trova ricoverato all'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino. Ha aperto gli occhi, facendo tirare un sospiro di sollievo all'intera comunità dell'Agro, in preghiera per lui.

L'incidente

Il parroco è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, venerdì sera. Stava rientrando da Roma a bordo della sua auto in compagnia di un'altra persona quando, all'altezza di Cassino, era stato tamponato da un'auto in fase di sorpasso, riportando la frattura di diverse costole e la perforazione del polmone. Sarno non vede l'ora di riabbracciarlo.