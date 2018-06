Si fermano al centro della strada con l'auto e si addormentano

Si fermano al centro della carreggiata e si addormentano. Il fatto si è verificato presso la villa comunale di Sarno. Un’auto, con a bordo due uomini, ha attraversato la strada nel senso opposto a quello unico. Proseguendo in maniera incerta, si è poi fermata al centro della carreggiata. Qui c'è rimasta per diversi minuti, con le auto incolonnate dietro e il traffico che di secondo in secondo si ingolfava sempre di più. Un automobilista, nel guardare all'interno dell'auto, ha visto due uomini immobili, con gli occhi chiusi. Temendo il peggio, ha allertato le forze dell'ordine e un'ambulanza. In realtà, entrambi erano in stato di ubriachezza e si erano addormentati. Dopo aver fatto ripartire la circolazione, i due sono stati fermati dalle forze dell'ordine. Rischiano entrambi una denuncia