Sarno, gli trovano la droga in casa ma il giudice lo assolve

E' stato assolto perchè il fatto non sussiste A.G., difeso dal penalista Giovanni Annunziata, al termine del rito abbreviato dinanzi al Gup del tribunale di Nocera Inferiore. Nella sentenza non viene ritenuto solido il quadro probatorio a carico dell'uomo, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo hashish. Durante un controllo dei carabinieri, Giudice fu trovato con sette pezzi di hashish, di cui si era disfatto alla vista dei militari. Insieme ad una somma di denaro ritenuta provento della vendita eventuale illecita di droga. "Le quantità rilevate in quella circostanza - si legge nella sentenza - pur quantitativamente rientranti nelle tabelle, da sole non bastano. Il superamento non è suficiente a invertire l'onere della prova". Nel caso dell'imputato, non vi erano prove sufficienti - valutazioni furono fatte sul peso e sull'assenza di confezionamento - per ritenere raggiunta la prova certa delle responsabilità, "essendo plausibile la destinazione personale della droga".