Nascondeva in casa droga, pistola e contanti: arrestato 41enne a Sarno

Nel pomeriggio i carabinieri di Nocera Inferiore, insieme al Nucleo Cinofili di Sarno, hanno arrestato un 41enne sarnese, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di stupefacenti, aggravata dall’ingente quantitativo, ma anche di detenzione abusiva di arma clandestina e munizionamento.

Il blitz

I militari dell’Arma hanno fatto irruzione all’interno della sua abitazione dove, guidati dall’infallibile fiume del cane antidroga Gero, hanno rinvenuto, nascosti all’interno di intercapedini ricavate nel calcestruzzo di un viadotto ferroviario sovrastante la proprietà, 7,5 kg di cocaina, 2 kg di hashish, 50 grammi di marijuana oltre ad una pistola Colt calibro 9 priva di matricola, circa 200 cartucce di vario calibro e la somma di 20 mila euro tra contanti e titoli al portatore. Inoltre hanno sequestrato un autoveicolo ed un motoveicolo, per i successivi approfondimenti patrimoniali, ma anche un cavallo risultato, al termine di accertamenti svolti dai militari della locale Stazione Forestale, in cattive condizioni di salute. Il 41enne, quindi, è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, rinchiuso nella casa circondariale di Salerno.