Otto chili di marijuana nascosti nelle scatole delle scarpe, nei guai un giovane sarnese

Avevano in casa una pianta di cannabis indica e quasi otto chili di marijuana già suddivisi in dosi. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio sono state arrestate due persone, a Striano, in provincia di Napoli, dai carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata per coltivazione e detenzione di stupefacente a fini di spaccio: si tratta di un uomo di 40 anni gia' noto alle forze dell'ordine, e un incensurato di 23 anni di Sarno. La sostanza stupefacente sequestrata era distribuita in diverse scatole di scarpe, nascoste in camera da letto e in cantina. Nella disponibilità dei due arrestati anche attrezzature per la coltivazione, l'essiccazione ed il confezionamento della droga. I due arrestati sono stati portati nel carcere napoletano di Poggioreale.