Sarno, droga nascosta tra pomodori e sottaceti

La droga era custodita in bottiglie di pomodoro e barattoli per la cucina. Una scoperta fatta dai carabinieri a casa di un ventottenne di Scafati, che gli è costata l'arresto. L'operazione risale a due giorni fa, quando i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, insieme al nucleo cinofili di Sarno, ha trovato e sequestrato 870 grammi di marijuana, 0,4 di hashish, un grammo di cocaina, 2 bilancini, 1.070 euro in contante e materiale per il confezionamento. L'uomo. F.F. di 28 anni, aveva tutto in casa. Arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, è stato messo agli arresti domiciliari. Ieri mattina ha sostenuto l'udienza di convalida davanti al Gip