Sarno e lo spaccio di gruppo: in dieci finiscono a processo

Sono stati raggiunti da richiesta di processo con rito immediato i dieci indagati per spaccio attivi nel territorio sarnese: le accuse sono di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’operazione fu condotta dai carabinieri di Sarno, guidata dal comandante Toni Vitale, proseguendo un’attività gemella conclusa appena un mese prima, concentrate nel contrasto all’azione di smercio di droga, suddivisa tra hashish e cocaina. L’attività investigativa coordinata dal pm Roberto Lenza aveva identificato una una quindicina di assuntori, con l’arresto in flagranza di tre pusher nel corso dell’attività investigativa, col sequestro di 600 grammi di hashish e 15 di cocaina.

I gruppi di pusher

L’inchiesta prese piede mesi fa, quando nel corso dell’arresto di G.R. , personaggio di spicco dell’attività di spaccio individuata, i carabinieri ritrovarono un biglietto nel corso di una perquisizione domiciliare. Nero su bianco venivano riportati una serie di numeri di cellulare, destinati ad aprire un fronte di contatti e riferimenti divenuti indizi per il lavoro delle forze dell’ordine. La procura individò poi i rivenditori di droga, seguendo le mosse di alcuni acquirenti tra i quali una serie di personaggi ribattezzati dagli stessi pusher con appellativi per riconoscerli tra i contatti. Due degli indagati avevano in memoria sul cellulare i contatti di acquirenti come “Gimmy”, “O’Marziano”, “Sordariello”, “Sordomuto”, Cinese”, “Barbiere”. Le zone di esercizio, dove ciascuno dei 4 gruppetti di spaccio individuati si muoveva, riguardavano la periferia della frazione Lavorate di Sarno, il quartiere detto “Sopra le Cappelle” , la base logistica individuata nell’Hotel “Il cavaliere” di Sarno