Allagamenti e fango a Sarno, evacuate 200 persone: la lettera del sindaco

Ancora paura e disagi, a causa del maltempo, per i cittadini di Sarno. Questa mattina, infatti, circa 200 persone sono state evacuate da via Pietro Nocera, vicolo Orefice, via Mortaro e vicoli adiacenti, vicolo San Martino, vicolo Tre Corone, e molte di loro saranno ospitate nell’edificio della scuola media Baccelli attrezzata per l’accoglienza in sicurezza. Scuole chiuse in città così come in altri comuni dell’Agro nocerino sarnese. Al lavoro, dalle prime luci dell’alba, gli agenti della Polizia Municipale, i vigili del fuoco, gli uomini della Protezione Civile e tanti volontari.

La lettera del sindaco alla cittadinanza: