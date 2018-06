Sarno, usa la foto di un'altra persona su Facebook: sarà processato

Aveva utilizzato la foto di un'altra persona attraverso il proprio profilo Facebook. Per questo sarà processato M.L. , 32enne sarnese senza precedenti, accusato di aver usato impropriamente la foto di un uomo originario di Montoro. Quando la vittima l'ha scoperto, è partita la segnalazione all'autorità giudiziaria. I fatti risalgono al mese di marzo, nel 2016. Il processo sarà celebrato dinanzi al giudice monocratico di Nocera Inferiore. L'episodio rilancia la questione dell'uso sensibili di dati personali, identità e sicurezza attravrso il web, con sentenze a riguardo che hanno già fatto giurisprudenza, in virtù dei tanti casi già diventati oggetto di un processo. A riguardo, la Cassazione ha specificato - trattando un'accusa praticamente molto simile a quella relativa al sarnese - che vi è integrazione del delitto di sostituzione di persona, come previsto dall'articolo 494 del codice penale.